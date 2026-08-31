PSG : Bradley Barcola a passé sa visite médicale avec Liverpool

Bradley Barcola se rapproche à grands pas de Liverpool. Selon les informations de la Cope, l’attaquant français du PSG a passé avec succès sa visite médicale avec les Reds et les derniers détails de son transfert sont en passe d’être finalisés. L’opération atteindrait 145 millions d’euros, bonus compris, et l’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

Bradley Barcola deviendra tout simplement la vente la plus chère de l’histoire du PSG. L’international français pulvériserait ainsi le précédent record détenu par Neymar, transféré à Al-Hilal pour 90 millions d’euros en 2023. Liverpool réaliserait de son côté l’un des plus gros investissements de son histoire pour attirer l’ailier parisien et renforcer son attaque.