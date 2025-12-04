Real Madrid : ça sent mauvais pour Trent Alexander-Arnold

Malgré une victoire éclatante à San Mamés (0-3) et une démonstration collective impressionnante, la soirée du Real Madrid a été ternie par un coup dur : la blessure de Trent Alexander-Arnold. Sorti dès la 55e minute, visiblement touché, le latéral anglais inquiète fortement le staff madrilène. Selon El Chiringuito, sa situation serait même très préoccupante. « La blessure d’Arnold va durer… il dit pratiquement adieu à 2025 », affirme le média espagnol. Un scénario qui ferait de cette recrue majuscule l’un des grands absents pour la suite de la saison, un coup terrible pour Xabi Alonso qui faisait du Britannique un élément essentiel de son dispositif ces derniers temps.

De son côté, Eduardo Camavinga a également été contraint de quitter la pelouse plus tard dans la rencontre, mais le Français suscite en revanche un peu plus d’optimisme. Si le Real a brillé à Bilbao, les sourires madrilènes ont donc été tempérés par ces deux alertes, dont l’une pourrait peser lourd dans la suite de la saison.