The Times présente ses excuses à Gianni Infantino

Gianni Infantino a obtenu les excuses publiques du quotidien britannique The Times. Ce mardi 20 octobre, le journal est revenu sur plusieurs accusations formulées à l’encontre du président de la FIFA dans un article publié le 13 octobre dernier. Le média affirmait notamment que le dirigeant suisse percevait un deuxième salaire de la part de l’instance internationale, qui n’aurait pas été déclaré officiellement. Une information désormais démentie par le quotidien lui-même. « Il n’y a jamais eu de deuxième salaire », a reconnu The Times, précisant que les frais et remboursements perçus par Infantino ne sont pas considérés comme une rémunération au regard de la législation suisse et n’ont donc pas à figurer dans le rapport annuel de la FIFA. Le journal a également rectifié ses affirmations concernant l’acquisition présumée d’un bien immobilier à Miami à un prix anormalement bas. Il reconnaît désormais que ni Infantino ni sa famille ne possèdent ou ne contrôlent la société Shadi LLC, contrairement à ce qui avait été suggéré. « Nous présentons nos excuses à M. Infantino et à la FIFA pour ces erreurs », a indiqué le quotidien.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié à la suite de ces rectifications, la FIFA n’a pas manqué de réagir. L’instance dirigeante du football mondial estime que cet épisode illustre les tentatives répétées de certains acteurs pour nuire à sa réputation et à celle de son président. « Comme la FIFA l’a déclaré en août, il est évident que certains déploient des efforts concertés et persistants pour discréditer la FIFA et son président », a-t-elle dénoncé. L’organisation a également appelé les médias à davantage de rigueur dans la vérification de leurs informations, tout en assurant accepter les critiques lorsqu’elles reposent sur des faits établis. « La FIFA se félicite des critiques légitimes. Cependant, ces critiques ne sauraient justifier la diffusion de fausses allégations », a-t-elle insisté. Enfin, l’instance a prévenu qu’elle continuerait de contester fermement toute publication qu’elle considère comme inexacte ou diffamatoire, dans un contexte où Gianni Infantino prépare sa candidature à sa propre succession à la présidence de la FIFA.