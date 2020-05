Bordeaux : la reprise fixée au 22 juin

Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel, on ne reverra pas de matches de Ligue 1 ou Ligue 2 cette saison. Grâce à un système de quotients, la Ligue a figé les classements et au sein de l'élite, les Girondins de Bordeaux ont par exemple terminé à la douzième place. Du coup, comme la plupart des clubs, la formation au scapulaire peut déjà se pencher sur le prochain exercice. Et via un communiqué, les Girondins ont donné la date de reprise.

Celle-ci a été fixée au 22 juin «pour un travail sur site et commencer la deuxième partie du programme de pré-saison. Les joueurs passeront les tests et examens médicaux en accord avec les protocoles sanitaires.» Mais avant cette date, les joueurs vont devoir reprendre l'entraînement individuel dès le 1er juin, le tout «sous la supervision du staff technique.»