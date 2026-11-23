À la veille d’affronter le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, Thibaut Courtois a été interrogé sur la situation de Vinícius Jr, dont les performances font régulièrement débat ces dernières semaines. Le gardien belge a tenu à défendre son coéquipier, rappelant que le Brésilien pouvait compter sur le soutien de tout le vestiaire madrilène, lui qui sort d’une belle semaine avec le Brésil.

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« Nous nous soutenons tous les uns les autres. Ce n’est pas comme si nous devions constamment être derrière lui, c’est un garçon heureux et il sait faire son autocritique », a expliqué le portier, avant de rappeler que le Real Madrid avait besoin de lui, au meilleur niveau. « Les seuls que je connaisse capables de faire ça sont Messi et Cristiano. L’autre jour, j’ai retrouvé chez lui cette étincelle. C’est davantage une question de mentalité… il doit être libre. Nous avons besoin du meilleur Vinícius », a-t-il conclu. Un message de soutien clair à l’ailier brésilien, alors que le Real Madrid compte sur lui pour retrouver toute son influence.