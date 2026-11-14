Brésil : Raphinha ne retournera pas à Barcelone

Raphinha a vécu un match amical agité avec le Brésil. La Seleçao a été battue par le Japon (3-2) ce samedi, malgré un superbe doublé de Vinicius. Du côté de l’ailier de Barcelone, la rencontre fut beaucoup moins probante, marquée par une multitude de protestations, et une expulsion après le coup de sifflet final. Ce rouge arrange les affaires blaugranas.

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Après s’être excusé, tout en fustigeant les décisions de l’arbitre, Raphinha va tout de même rester avec la sélection brésilienne. Le directeur exécutif général des sélections de la CBF, Rodrigo Caetano, a déclaré en zone mixte que Raphinha ne sera pas libéré pour retourner à Barcelone malgré son expulsion contre le Japon. « Il restera avec nous, cela n’a aucun sens (le libérer), c’est l’un de nos leaders. Nous verrons, calmement, qui représentera l’équipe de la meilleure façon possible lors du prochain match », a-t-il déclaré. Ainsi, le meilleur buteur de LaLiga va bien rester en Asie bien qu’il ne puisse pas jouer le deuxième match amical du Brésil…