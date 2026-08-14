Équipe de France : l’appel du pied de Florian Thauvin à Zinedine Zidane

S’il n’a pas réussi à être sélectionné par Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du Monde, Florian Thauvin (13 sélections, 2 buts) est tout de même parvenu à retrouver l’équipe de France. Avant d’être rappelé lors des matchs d’octobre et novembre 2025, où il avait plutôt été performant, le Lensois avait déserté les Bleus depuis juin 2019. Malgré le changement de sélectionneur, le champion du monde 2018 espère bien être toujours dans les petits papiers. Lors de la conférence de presse du Trophée des Champions (dimanche à 20h45 entre le RC Lens et le PSG), l’ancien Marseillais a tenu à remercier Deschamps pour son passage sur le banc tricolore, tout en ouvrant grand la porte à un appel de Zinedine Zidane.

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« Si j’espère y retourner ? Oui, bien évidemment. Mais tout d’abord, il faut remercier Didier Deschamps pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe de France. C’est même lui qui m’a permis de réaliser mon rêve et d’accéder à l’équipe de France. Je le remercie pour ça et pour les résultats et le bonheur qu’il a apportés aux Français, entame le joueur de 33 ans, impatient de découvrir la suite. Et maintenant, c’est le moment de Zinédine Zidane d’arriver à la tête de l’Équipe de France. Je pense qu’on est tous très fiers et on a tous hâte de voir Zidane sur le banc. Me concernant, comme toujours, je suivrai la même ligne de conduite : être le plus performant au quotidien avec Lens pour se donner le droit de rêver. Mais je pense que j’ai démontré l’année dernière que je pouvais être un candidat, donc on ne va pas se priver. »