Norvège - Angleterre : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 s’achèvent cette nuit, avec pour commencer l’affrontement entre la Norvège et l’Angleterre à Miami (coup d’envoi à 23 heures – Argentine-Suisse suivra à 3h).

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Novice à ce stade de la compétition, les Scandinaves veulent continuer leur parcours inédit, ponctué d’une victoire au tour précédent face au Brésil (2-1). Emmenés par un Erling Haaland étincelant (déjà 7 buts dans cette édition) et leur capitaine Martin Ödegaard, les hommes de Stale Solbakken se présentent sans complexe contre les Three Lions, avec un seul changement par rapport au 11 vainqueur de la Seleção, toujours en 4-3-3 : Andreas Schjelderup relaie Antonio Nusa, sous la menace d’une suspension, sur l’aile gauche. On retrouvera par ailleurs Orjan Nyland, brillant en 8e de finale, dans le but, tandis qu’Alexander Sorloth continuera d’évoluer sur le côté droit.

La sélection de Thomas Tuchel, sortie du piège mexicain au tour précédent (3-2), voit elle deux changements dans sa compo : Jarell Quansah, expulsé face à El Tri, est remplacé par John Stones, faisant glisser Ezri Konsa au poste de latéral droit. Un cran plus haut, Bukayo Saka prend place sur le banc, suppléé par Noni Madueke. Harry Kane, capitaine aux 6 buts dans ce Mondial 2026, sera bien sûr la menace numéro un en pointe, soutenu par Jude Bellingham en 10 et Anthony Gordon sur l’aile gauche. Jordan Pickford dans les buts va lui célébrer sa 18e cape en Coupe du Monde, nouveau record chez les Three Lions.

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Les compositions officielles :

Dimanche 12 juillet

Argentine - Suisse (3h) sur beIN Sports 1

Mardi 14 juillet