Sylvinho croit aux chances de l'OL

L'Olympique Lyonnais défie la Juventus ce vendredi soir pour décrocher un billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Remercié en cours de saison, Sylvinho n'en reste pas moins persuadé que les Gones ont leur chance. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, le technicien brésilien a évoqué les forces lyonnaises et salué Rudi Garcia, «un très bon entraîneur», et son choix d'opter pour le 3-5-2.

«Lyon a déjà montré qu'il pouvait gérer des adversaires de haut niveau. L'OL a retrouvé un joueur important comme Depay, habitué à ce genre de défis qui l'excitent. C'est un attaquant avec beaucoup de personnalité et une grande technique. Et puis, il y a Aouar, milieu créatif avec de la personnalité. J'aime le jeune Caqueret, un joueur technique qui fait beaucoup de courses à haute intensité. Et attention aussi à Dembélé qui a beaucoup grandi cette année», a confié l'Auriverde dans les colonnes du quotidien sportif italien. Beau joueur.