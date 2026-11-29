Cette 13e journée de Serie A nous offrait un match entre Naples, qui voulait poursuivre sa remontée au classement, et une équipe de Sassuolo en pleine crise, engouffrée dans le bas du classement du championnat. Et même si les Partenopei ont plutôt dominé, tant en termes d’occasions que de possession, les deux équipes se sont quittées sur un 0-0.

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Les deux formations prennent un point qui ne fait les affaires de personne, puisque Naples reste huitième, à déjà 7 points de la cinquième position. De son côté, Sassuolo met fin à sa série de défaites, mais reste dix-huitième, dans la zone rouge.

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