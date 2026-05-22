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Officiel

Pep Guardiola a déjà retrouvé un poste !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Cette fois, c’est bien officiel. Après dix ans de bons et loyaux services, Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison. Mais à l’heure où les premières rumeurs sur l’avenir de l’Espagnol ont fusé, l’Espagnol va plutôt suivre les pas de Jürgen Klopp (conseiller mondial Red Bull) en devenant consultant de luxe pour le groupe détenant Manchester City.

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«Malgré son départ en tant qu’entraîneur de Manchester City, Pep poursuivra sa collaboration avec le City Football Group en assumant le rôle d’ambassadeur mondial. À ce titre, il apportera des conseils techniques aux clubs du groupe et travaillera sur des projets et des collaborations spécifiques», a indiqué le club anglais dans son communiqué.

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