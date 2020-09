VA : Byani Mpatalama intéresse en Premier League

Douzième meilleur centre de formation de France en 2019/20, Valenciennes a l'habitude de mettre de jeunes talents en orbite, à l'image de Dayot Upamecano. Byani Mpatalama (16 ans) s'annonce comme l'un des nouveaux grands espoirs du club nordiste.

Et selon nos informations, alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat aspirant, le jeune latéral gauche, qui évolue avec le U19, a récemment fait l'objet d'approches concrètes de la part d'une écurie de Premier League, Leicester, et deux de Championship, Norwich et Birmingham.