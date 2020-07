La Juventus passe à l'offensive pour Alexandre Lacazette

Le Corriere dello Sport n'a aucun doute : «Il Pipita bis s'appelle Lacazette». La Juventus, qui prépare le départ de Gonzalo Higuain (32 ans) cet été à un an de la fin de son contrat, a placé le nom d'Alexandre Lacazette (29 ans) tout en haut de sa liste. Les Bianconeri voient le Français comme le complément idéal à Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala au sein de leur trio offensif.

Les Turinois ont un temps pensé à Raul Jimenez (Wolverhampton) et Arkadiusz Milik (Naples). Mais ces deux options sont jugées trop chères. Le Mexicain est évalué à plus de 60 M€ par sa direction, tandis que les Partenopei demandent 40 M€ pour lâcher le Polonais à qui il reste un an de contrat. Des contre-temps qui ont poussé les champions d'Italie en titre à opter désormais pour l'international tricolore (16 sélections, 3 réalisations).

L'option Lacazette plaît

Ses caractéristiques techniques plaisent à Maurizio Sarri et son staff. Son prix paraît aussi plus abordable pour les finances piémontaises. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2022, l'ancien Lyonnais ne semble pas une priorité pour les Gunners à l'heure où Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), libre en juin 2021, occupe leur esprit. La Juve pourrait en profiter pour passer à l'attaque.

Les négociations pourraient prochainement démarrer pour joindre aux paroles les actes, tandis que l'Atlético de Madrid suit également l'affaire de près. Le Corriere précise qu'outre Lacazette, un autre attaquant, plus jeune, est lui aussi attendu dans le Piémont cet été. Les noms de Kaio Jorge (Santos) et Andrea Pinamonti (Genoa) sont notamment évoqués. De quoi oublier Pipita.