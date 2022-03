OM : Payet répond aux critiques sur son poids

Dimitri Payet est un joueur clivant. Fortement apprécié par les supporters de son club, il agace souvent ceux des autres équipes, par ses petites phrases ou son comportement sur le terrain. Bien qu'il soit bourré de qualités, il a déjà traversé des matchs sans avoir l'impact qu'on lui connait ou sans avoir le physique adéquat pour les exigences du haut niveau. Il a ainsi souvent été raillé pour son poids lorsqu'il manquait un match. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, il a expliqué que ces critiques ne l'atteignaient pas et que le problème se trouvait plutôt au niveau de sa tête.

«Je ne sais pas comment le prendre. Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l’époque dont on parlait. Cela a souvent été le paratonnerre, pour dire "s'il n'est pas bon, c’est parce qu’il est gros". Honnêtement cela ne m'a pas touché plus que ça. Ce sont des choses qui se disent et sur le moment on peut dire beaucoup de choses. Quand cela ne va pas dans la tête, généralement les jambes ne suivent pas. Je pense que c'était plus ça qu’un réel problème de poids.»