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« Le dictateur est arrivé » : Kylian Mbappé vanné par un enfant à l’entraînement des Bleus

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Dembélé et Mbappé en bleu @Maxppp

Le surnom de « dictateur » attribué à Kylian Mbappé lui a valu quelques ennuis avec la Chine ces dernières semaines. Alors que la tension avec le pays asiatique semble être retombée, l’attaquant du Real Madrid a rejoint Clairefontaine pour la trêve internationale et ces rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie et la Turquie.

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« Le dictateur est arrivé » lance un enfant à Kylian Mbappé 😅
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Et à l’entraînement des Bleus ce lundi, un enfant venu assister à la séance a fait sourire le Bondynois. « Le dictateur est arrivé », a-t-il lancé à plusieurs reprises, alors que le joueur madrilène prenait une photo avec un autre enfant. Bon esprit !

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