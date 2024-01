FA Cup : Manchester City s’impose sur le fil contre Tottenham et se qualifie pour les 8es de finale

Outre la confrontation entre Chelsea et Aston Villa plus tôt dans la soirée, les 16es de finale de la FA Cup nous réservaient un choc palpitant entre deux cadors de Premier League à savoir Tottenham et Manchester City. Vainqueurs sur le fil de Burnley au tour précédent, les Spurs entendaient réitérer pareille prouesse en sortant le tenant du titre. Pourtant, les Skyblues ont dominé le premier acte au regard de la possession et de l’intensité imposée. Pendant un temps, Bobb a même pensé ouvrir la marque, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu après intervention du VAR (5e) tandis que les Lilywhites n’ont pas inquiété une seule fois Ortega avant la pause.

Puis, les hommes de Pep Guardiola ont démarré la seconde période avec de meilleures intentions que leurs adversaires, Alvarez manquant une réelle opportunité de mettre les siens sur les bons rails (48e). En face, les protégés d’Ange Postecoglou ont dû attendre la 53e minute pour s’illustrer, Johnson voyant Ortega s’interposer de justesse dans ses pieds (53e). Finalement, il a fallu attendre les derniers instants de la partie pour voir Aké, à l’affût sur un ballon mal repoussé par Vicario, offrir la victoire à Manchester City (0-1, 88e). Le club mancunien se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition.