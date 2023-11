Serie A : le Hellas Vérone et Lecce se quittent sur un nul

Suite de la 14ème journée de Serie A ce lundi. Avant l’affiche du soir pour les tickets européens, le Hellas Vérone ouvrait les portes de son stade Marc Antonio Bentegodi à Lecce. Dans une rencontre assez disputée, bien que légèrement dominés par les locaux, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge mais avec des buts (2-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Lecce 15 13 -3 3 6 4 15 18 19 Hellas 9 13 -9 2 3 8 9 18

Par deux fois, les Gialloblu ont égalisé grâce à Cyril Ngonge (41e) et Milan Đurić (77e), qui ont respectivement répondu à Rémi Oudin (30e) et Joan Gonzalez (69e). Au classement, le Hellas Vérone reste à une triste 19ème position, symbole d’une possible relégation en fin de saison, tandis que Lecce grimpe à la 13ème place.