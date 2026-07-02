Coupe du Monde 2026 : l’Espagne frappe un grand coup

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Le grand frisson des matchs à élimination directe commence aux États-Unis ! Pour ce 1/16ème de finale de la Coupe du Monde 2026, l’Espagne, l’un des grands favoris de la compétition, affronte l’Autriche dans une rencontre cruciale. La Roja, championne d’Europe en titre et vainqueur de la Ligue des Nations sous la houlette de Luis de la Fuente, a connu un premier tour en montée en puissance. Après un départ timide contre le Cap-Vert (0-0), les Espagnols ont rassuré leur monde en étrillant l’Arabie Saoudite (4-0) avant de dompter l’Uruguay (1-0). Solide leader du groupe H, l’Espagne s’appuie sur une assise défensive tout simplement impénétrable.

En face, l’Autriche de l’éternel David Alaba s’avance dans la peau de l’outsider historique. Pour la première fois depuis 1982, la sélection autrichienne dispute un match à élimination directe dans un Mondial. Qualifiés in extremis grâce à un but inscrit dans le temps additionnel par Sasa Kalajdzic face à l’Algérie, les Autrichiens savourent mais connaissent leurs limites. Très affaiblie par les forfaits de Mwene et de Baumgartner, l’Autriche affiche d’inquiétantes lacunes défensives avec déjà 6 buts encaissés en seulement 3 rencontres. Face à l’armada technique espagnole et sa supériorité historique (9 victoires en 16 confrontations), la marche s’annonce particulièrement haute.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Espagne-Autriche, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

L’Espagne l’emporte contre l’Autriche, Lamine Yamal buteur, cote à 2,30

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C’est le facteur X absolu de la Roja. Meilleur joueur du championnat espagnol après une saison ahurissante au Barça (16 buts, 11 passes), Lamine Yamal est indispensable au système de Luis de la Fuente. Ménagé lors du premier match, son entrée dans le onze a immédiatement métamorphosé l’animation offensive espagnole. Face à une arrière-garde autrichienne particulièrement perméable et privée de plusieurs éléments clés, la vitesse et la créativité du prodige espagnol vont faire d’immenses dégâts. Le voir guider l’Espagne vers la victoire avec un but à la clé offre une superbe cote à 2,30.

Victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 de l’Espagne, cote à 2,30

C’est le pari de la régularité et de la maîtrise tactique. Depuis le coup d’envoi de ce Mondial 2026, l’Espagne est un véritable coffre-fort : aucun but encaissé en trois rencontres et seulement quatre petits tirs concédés depuis l’intérieur de la surface de réparation. Capable de confisquer le ballon pendant 90 minutes, la Roja devrait priver de munitions l’attaquant autrichien Marko Arnautovic. Face à un adversaire qui a encaissé 3 buts contre l’Algérie et 2 contre l’Argentine, une victoire nette et sans bavure de l’Espagne sur l’un de ces trois scores combinés s’impose comme une évidence.

Victoire de l’Espagne sans concéder de but, cote à 1,82

Si vous cherchez le meilleur rapport risque/gain pour votre premier pari, la victoire clean-sheet des Espagnols est idéale. L’Autriche a dû s’employer jusqu’aux derniers instants pour arracher sa qualification et manque cruellement d’idées face aux blocs d’élite. Avec la charnière centrale espagnole impériale et le contrôle du tempo imposé par le milieu de terrain, l’Espagne a toutes les cartes en main pour s’imposer sans que son gardien n’ait à s’employer. Une cote de 1,82 très solide pour doubler presque sereinement votre mise de départ.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

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