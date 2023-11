PSG : Kylian Mbappé est agacé

Hier soir, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul (1-1) face à Newcastle. Mais les Franciliens ont longtemps été menés au score après le but d’Alexander Isak en première période. Malgré des occasions, le PSG a dû attendre les arrêts de jeu pour égaliser sur pénalty. Un pénalty transformé par Kylian Mbappé. Après la rencontre, l’attaquant a pointé le manque d’efficacité de son équipe. Il a ensuite fait son autocritique au micro de TNT Sport.

«J’essaie d’être à mon meilleur niveau chaque soir. Je pense que j’aurais pu faire plus pour mon équipe. J’ai eu beaucoup d’occasions et je n’ai pas marqué plus de buts.» Puis, il en a remis une couche au micro de RMC Sport. «J’ai eu des occasions de marquer, je dois marquer, c’est clair. Quiconque a des yeux a vu que nous avons dominé. C’est nous qui devons être plus efficaces dans le dernier geste. Nous avons totalement dominé. Nous devons finir nos occasions, nous en avons eu trop dans un match de Ligue des Champions. Il ne faut pas abandonner, car il reste un match et l’objectif est d’être premier du groupe donc il faut gagner à Dortmund.» Le message est clair !