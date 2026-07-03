Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Superligaen

Iyadh Riahi part finalement à Viborg

Par Sebastien Denis
1 min.
Iyadh Riahi @Maxppp

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1, dont l’OGC Nice et le Stade Rennais, Iyadh Riahi s’apprête finalement à poursuivre sa progression loin de l’Hexagone. Considéré comme l’un des plus grands espoirs tunisiens au poste de latéral droit, le joueur du Stade Tunisien (20 ans) a profité du récent Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon) pour confirmer tout son potentiel. Ses excellentes prestations sous le maillot de la sélection U23 tunisienne dans le Sud de la France ont achevé de convaincre ses nombreux courtisans de passer à l’offensive lors de ce mercato estival.

La suite après cette publicité

Si des clubs français étaient toujours sur les rangs pour s’attacher ses services, c’est finalement le projet sportif du club de Viborg qui a raflé la mise dans ce dossier. Séduit par les perspectives de développement et la confiance accordée par la formation de première division danoise, le natif de Tunis a privilégié cet environnement pour franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière. Selon nos informations, le prometteur défenseur d’1m80 est d’ailleurs attendu au Danemark dans les toutes prochaines heures afin d’y signer officiellement son nouveau contrat. Un très joli coup de la part du club scandinave.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Superligaen
Ligue I
Viborg
Stade Tunisien
Mohamed Iyadh Riahi

En savoir plus sur

Superligaen Superliga (Danemark)
Ligue I Ligue I Pro (Tunisie)
Viborg Logo Viborg
Stade Tunisien Logo Stade Tunisien
Mohamed Iyadh Riahi Mohamed Iyadh Riahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier