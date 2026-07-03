Iyadh Riahi part finalement à Viborg

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1, dont l’OGC Nice et le Stade Rennais, Iyadh Riahi s’apprête finalement à poursuivre sa progression loin de l’Hexagone. Considéré comme l’un des plus grands espoirs tunisiens au poste de latéral droit, le joueur du Stade Tunisien (20 ans) a profité du récent Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon) pour confirmer tout son potentiel. Ses excellentes prestations sous le maillot de la sélection U23 tunisienne dans le Sud de la France ont achevé de convaincre ses nombreux courtisans de passer à l’offensive lors de ce mercato estival.

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Si des clubs français étaient toujours sur les rangs pour s’attacher ses services, c’est finalement le projet sportif du club de Viborg qui a raflé la mise dans ce dossier. Séduit par les perspectives de développement et la confiance accordée par la formation de première division danoise, le natif de Tunis a privilégié cet environnement pour franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière. Selon nos informations, le prometteur défenseur d’1m80 est d’ailleurs attendu au Danemark dans les toutes prochaines heures afin d’y signer officiellement son nouveau contrat. Un très joli coup de la part du club scandinave.