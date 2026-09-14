Ligue 2 : le Red Star s’offre le scalp du FC Metz

Ce lundi, la 6e journée de Ligue 2 nous offrait un joli duel entre deux équipes du haut de tableau. Cinquième, le FC Metz se déplaçait sur la pelouse du Red Star (9e) avec la volonté de grimper sur le podium. Les Audoniens voulaient également se placer dans le haut du classement à la ferveur d’une victoire. Après un premier acte assez fermé, la situation s’est débloquée au retour des vestiaires.

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Accroché sur la droite de la surface messine par Florian Miguel, Kémo Cissé obtenait un penalty. Ce dernier était alors transformé sans trembler par Jovany Ikanga (58e). Tenant jusqu’au bout sa victoire 1-0, le Red Star fait la belle opération en doublant son adversaire du soir (6e) et en s’emparant de la quatrième place.