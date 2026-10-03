Turquie : le patron des arbitres placé en détention provisoire

Le football turc est de nouveau secoué par une affaire visant directement ses instances arbitrales. Selon L’Équipe, Ferhat Gündoğdu, président du Comité central des arbitres de la Fédération turque, a été placé en détention provisoire avec quatre autres personnes après leur comparution devant un juge à Istanbul. Ils sont soupçonnés d’avoir manipulé certains processus liés à la gestion des arbitres et sont notamment visés par des accusations de falsification de documents officiels, d’abus de confiance et d’acquisition illégale de données personnelles.

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Cette affaire intervient dans un contexte déjà particulièrement sensible pour l’arbitrage turc. La Fédération avait suspendu 149 arbitres l’an dernier pour des faits liés à des paris illégaux, tandis que deux autres arbitres de Süper Lig ont récemment été interpellés dans le cadre de cette nouvelle enquête. Les investigations portent notamment sur les classements, les désignations, les évaluations et les examens des arbitres, avec une perquisition menée jusque dans la salle du VAR au siège de la TFF à Istanbul. Affaire à suivre…