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Cluj résilie le contrat d’Islam Slimani

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Slimani @Maxppp

Fin de l’aventure en Roumanie pour Islam Slimani. L’international algérien (104 matches, 45 buts) évoluait du côté de Cluj depuis quelques mois. Et après 2 buts en 16 matches, les deux parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. C’est le club qui l’a annoncé dans un communiqué ce mardi.

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«Le club de Cluj et l’attaquant Islam Slimani sont parvenus à un accord sur la conclusion de la collaboration. Avec le maillot de l’équipe, Slimani a joué 16 matchs, marquant un but et fournissant deux passes décisives. Merci pour votre travail dans notre club et nous vous souhaitons un succès continu ! 🙌🏻», a écrit le club roumain.

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