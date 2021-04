Super League : Jean-Michel Aulas charge Andrea Agnelli

S'il y a en a bien un qui est dans la tourmente avec cette Super League, c'est bel et bien Andrea Agnelli. Principal artisan de ce projet de nouvelle compétition européenne, le président de la Juventus est la cible de nombreuses critiques ces dernières heures, lui qui a un peu trahi l'UEFA. Depuis, le principal concerné a quitté son poste de président de l'ECA et Nasser Al-Khelaïfi l'a remplacé. Et ce mercredi, c'est le boss de l'OL Jean-Michel Aulas qui a chargé son homologue dans un entretien accordé à L'Equipe.

«J'en ai discuté avec le président Aleksander Ceferin à Montreux. Je lui ai raconté que j'avais essayé d'appeler Andrea Agnelli dimanche et qu'il ne m'avait pas répondu. Aleksander Ceferin m'a dit que lui-même n'avait pas pu l'avoir en direct. Cela nous met mal à l'aise parce qu'Andrea Agnelli, dont j'étais proche, avait toute notre confiance. Il y avait une relation personnelle et professionnelle. Il y a une énigme qui nous transperce. La forme surprend encore plus que le fond», a déclaré JMA concernant Agnelli, injoignable de vendredi à dimanche soir. «La déception est immense sur l'homme. J'aurais au moins aimé qu'il dise, samedi ou dimanche, qu'il allait se passer quelque chose. Il avait sûrement de bonnes raisons, mais on ne les a pas connues... Ça crée un vrai problème de fond. J'ai le sentiment d'avoir été floué», a conclu le président de l'OL sur Agnelli.