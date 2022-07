Le onze des joueurs libres

La suite après cette publicité

Salvatore Sirigu (35 ans/Italie)

Passé par le Paris Saint-Germain, Séville, Osasuna et le Torino, l’ancien gardien parisien avait rebondi au Genoa la saison dernière. Malheureusement pour lui, son équipe a été reléguée en Serie B et son contrat n’a pas été renouvelé. Sans club, le champion d’Europe 2021 avec la Nazionale aurait des touches avec le Napoli pour remplacer David Ospina.

Serge Aurier (29 ans/Côte d'Ivoire)

Passé à Villarreal (24 matches) après plusieurs saisons à Tottenham, Serge Aurier n'a pas soulevé les foules pour autant en Espagne et se retrouve désormais libre. Dans la short-list de Montpellier, nous vous indiquons que le joueur attendait une offre plus intéressante financièrement. Encore à un niveau satisfaisant, l'Ivoirien pourrait faire du bien à de nombreuses équipes.

Jason Denayer (27 ans/Belgique)

Patron de la défense de l'Olympique Lyonnais depuis 4 saisons, Jason Denayer se retrouve désormais sur le marché. Le Belge dispose d'une cote et de qualités intéressantes même s'il a peu joué lors du dernier exercice (20 matches) pour cause de blessures. Piste du Stade Rennais désormais froide, l'ancien de Manchester City dispose de prétendants en Espagne avec [Villarreal, le Celta de Vigo, le Valence CF et le Séville FC],(https://www.footmercato.net/a1333763010963530858-ol-maxence-caqueret-blesse-a-la-cheville) mais aussi en Turquie avec Besiktas et Galatasaray où il avait brillé avant de rejoindre l'OL.

Dan-Axel Zagadou (23 ans/France)

Alors que le Borussia Dortmund a voulu le conserver, Dan-Axel Zagadou a voulu changer d'air après son expérience allemande. Le joueur formé au PSG a le choix puisque Manchester United, Nice, Hoffenheim et plus récemment l'Inter Milan se sont positionnés. Conservant une belle cote, le jeune Français reste l'un des joueurs libres les plus intéressants vu son potentiel à la revente et son jeune âge.

Marcelo (34 ans/Brésil)

Après avoir passé trois ans avec le statut de doublure, Marcelo a quitté le Real Madrid sur un sacre en Ligue des Champions. Moins en verve qu'auparavant, le Brésilien ne compte toutefois pas ranger les crampons au placard. Évoqué à l'AC Milan et du côté du Real Valladolid, il est suivi aussi par Fenerbahçe et des clubs du Golfe.

Florian Grillitsch (26 ans/Autriche)

Valeur sûre de Bundesliga, Florian Grillitsch cherche un nouveau défi après le Werder Brême et Hoffenheim. Le milieu défensif, capable d'évoluer en défense centrale, a de nombreux prétendants avec Wolfsbourg et la Fiorentina sur les rangs. Auparavant, Leipzig ou encore l'AS Roma ont suivi l'international autrichien.

Christian Eriksen (30 ans/Danemark)

Après son malaise cardiaque il y a 13 mois, Christian Eriksen s'est relancé à Brentford et semble prêt à retrouver un grand club. Celui-ci devrait être Manchester United où il devra concurrencer Bruno Fernandes. Le Danois qui était aussi lié avec son ancien club de Tottenham s'offrirait ainsi un nouveau défi intéressant.

Isco (30 ans/Espagne)

Peu utilisé par le Real Madrid (17 matches) mais vainqueur de la 5e Ligue des Champions de sa carrière, Isco part avec la volonté de devenir un joueur majeur de sa prochaine équipe. Actuellement, c'est vers l'Andalousie qu'il devrait débarquer puisque deux clubs sont chauds pour le récupérer, à savoir le Real Betis Balompié et le Séville FC.

Paulo Dybala (28 ans/Argentine)

Proche de signer à l'Inter Milan après sept ans à la Juventus, Paulo Dybala n'ira pas en Lombardie. Alors que la situation se complique pour l'Argentin qui pensait trouver un nouveau projet plus tôt, le Napoli mais surtout l'AS Roma sont sur les rangs pour le signer. Néanmoins, une arrivée au sein du club de la Louve devrait dépendre du départ de Nicolo Zaniolo ... Vers la Juventus.

Andrea Belotti (28 ans/Italie)

Lui aussi quitte son club après 7 ans de loyaux services. Ne prolongeant pas au Torino, Andrea Belotti va s'offrir un nouveau défi. Lié à Monaco même s'il ne devrait rien se passer, il a davantage tapé dans l'œil de l'OGC Nice. Il a aussi été évoqué du côté de l'AS Monza. Cependant, Adriano Galliani le directeur général du club a réfuté cette idée.

Luis Suarez (35 ans/Uruguay)

Non conservé par l'Atlético qui l'a laissé partir de façon peu classe, Luis Suarez cherche un nouveau défi. Si Aston Villa a vite été écarté, c'est du côté de River Plate que pourrait s'écrire son avenir. Marcelo Gallardo pense le plus grand bien de lui et espère trouver le remplaçant de Julian Alvarez parti à Manchester City.

Mentions honorables

Parti du FC Porto alors qu'il restait sur de bonnes prestations, Chancel Mbemba (27 ans/RD Congo) se dirige vers le Golfe et la formation saoudienne d'Al Ahli. Parti de l'AS Monaco, le champion du monde 2018 Djibril Sidibé (29 ans/France) est dans les petits papiers de Fulham. Après la fin de son bail à Manchester United, Jesse Lingard (29 ans/Angleterre) tente deux clubs avec West Ham et Tottenham sur les rangs. Adnan Januzaj (27 ans/Belgique) a lui été lié au Barça et à West Ham, mais c'est plus calme désormais. Gros coup envisagé par l'OGC Nice, Edinson Cavani (35 ans/Uruguay) a aussi été lié à la Salernitana et au Rayo Vallecano tandis que Dries Mertens (35 ans/Belgique) pourrait baisser son salaire pour rester à Naples malgré les rumeurs le liant à l'OM et Antwerp. D'autres noms sont intéressants comme Xeka (27 ans, ex Lille), Jordan Larsson (25 ans, ex Spartak), Artem Dzyuba (33 ans, ex Zenit), Cristian Tello (30 ans, ex Betis), Junior Sambia (25 ans, ex Montpellier), Stéphane Bahoken (30 ans, ex Angers), Diego Costa (33 ans, ex Atlético Mineiro), Zinedine Ferhat (29 ans, ex Metz), Farid Boulaya (29 ans, ex Nîmes) ou encore Keita Baldé (27 ans, ex Cagliari).