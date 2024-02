OL : Lucas Paqueta a convaincu Saïd Benrahma

Nouvelle recrue hivernale de l’OL, Saïd Benrahma a donc quitté West Ham pour rejoindre les travées du Groupama Stadium. Une signature officialisée après de longues négociations avec le club britannique. Au cours de ces semaines interminables de discussions entre les deux équipes, l’international algérien a également pu converser avec son désormais ancien coéquipier, le Brésilien Lucas Paqueta, qui lui a longtemps parlé de l’Olympique Lyonnais. Club que l’Auriverde connaît parfaitement pour y avoir évolué entre 2020 et 2022 :

«J’ai reparlé avec Lucas Paquetá mercredi. Mais avant tout ça, il y a 6 mois, on a parlé de Lyon ensemble, puisqu’on s’entend bien. Même si c’était une conversation banale, il m’a toujours dit que du bien. Il m’a dit qu’il aimait la ville, que les supporters étaient incroyables. Il m’a dit que l’OL est un grand club. Tous les joueurs avec qui j’ai parlé de l’OL ne m’ont dit que du bien par rapport au club et à la ville. Je pense que c’est un club qui soutient ses joueurs, qui leur donne de la force, qui les fait progresser et qui les tire vers le haut. Ça, c’est super important pour un joueur», a expliqué le nouveau joueur de l’OL.