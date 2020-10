OM : les raisons du début de saison catastrophe de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille affrontera Manchester City à l'Orange Vélodrome pour le compte de la seconde journée de la Ligue des Champions. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'idée sur la mise en place d'André Villas-Boas, même si vous avez pu consulter sur Foot Mercato quelques petites pistes concernant les schémas tactiques qui pourraient fonctionner.

La question principale de ce mardi matin : Dimitri Payet sera-t-il présent ou non dans le onze de départ d'AVB ? Plutôt bon contre le Paris SG, Dimitri Payet a été ensuite transparent contre l'AS Saint-Étienne. Il a marqué contre l'OL, mais a écopé d'un carton rouge dans la foulée. Contre l'Olympiakos, son talent et ses fulgurances ont été absents. Sans lui, parce que suspendu, l'OM vient d'enchaîner deux victoires en Ligue 1.

Villas-Boas le soutient

Ce lundi, André Villas-Boas lui a maintenu sa confiance : « Dim était notre joueur clé la saison dernière. Il me dit qu'il peut encore faire mieux. Pour qu'il trouve un meilleur niveau, ça va aussi dépendre de l'équipe. Il doit retrouver ce niveau de la saison dernière, niveau qui nous a amenés en C1. Ça peut revenir. On n'a pas bien démarré la saison dernière, mais on a bien fini et ça peut être le cas. Pas uniquement pour Payet, mais aussi pour d'autres joueurs. On va lui donner du temps et de la confiance. Il était absent ces deux journées et on a réussi à gagner. J'ai confiance en lui et je pense qu'il peut marquer cette saison comme l'année passée ».

Une belle marque de soutien alors que les mauvais matches s'enchaînent contre le Réunionais. Sachant qu'il est probablement le seul joueur, avec Florian Thauvin, à pouvoir déclencher des offensives, sa méforme passe mal. Mais pourquoi est-il dans cette situation après une excellente année la saison précédente ? Dans son édition du jour, le journal L'Équipe nous offre une petite chronologie.

Trop de dépendance à Thauvin

Même s'il explique qu'il n'est pas loin de son poids de forme, l'ancien de West Ham admet à certains de ses proches qu'il n'a plus de jus. Entre le 6 mars et le 13 septembre, il n'a disputé aucun match. Pour un joueur de son âge (33 ans), l'enchaînement est important et la préparation tronquée due à la Covid-19, pour laquelle il a été testé positif en début de saison, a joué, l'empêchant d'évoluer pour la première journée contre Brest.

Il a ensuite enchaîné deux matches (ASSE puis Lille) avant de récolter son carton rouge contre l'OL. Il n'a joué ensuite que la rencontre de C1 la semaine passée sur trois possibles (avec Bordeaux et Lorient). S'il commence à enchaîner (il a purgé sa suspension), il pourrait retrouver un physique plus en adéquation avec sa technique et peut-être à nouveau porter l'OM, bien trop dépendant de Florian Thauvin, vers les sommets de la Ligue 1. Premier élément de réponse ce mardi soir, si André Villas-Boas l'aligne.