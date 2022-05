Everton : Dominic Calvert-Lewin évoque ses problèmes psychologiques

La suite après cette publicité

L’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin a évoqué lundi dans un post Instagram avoir souffert de problèmes psychologiques durant la saison, notamment après sa blessure au pied qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trois mois. Le buteur anglais de 25 ans a vécu une saison compliquée avec les Toffees qui ont terminé 16e Premier League, il a expliqué que parler de ses problèmes lui avait sauvé la vie. L’international anglais a également conseillé aux autres joueurs de ne pas hésiter à se faire aider pour ce genre de problèmes.

«Tout d'abord, merci à vous, les supporters, de nous avoir soutenu cette saison et d'avoir continué à nous inspirer jusqu'au dernier jour de la saison. L'objectif principal était de rester en première division et je ne pense pas que cela aurait été possible sans votre incroyable soutien. Sur une note personnelle, j'ai dû puiser au plus profond de moi-même à certains moments cette saison et j'ai traversé quelques-uns des moments les plus difficiles de ma carrière et de ma vie à ce jour. L'amour et le soutien que vous m'avez témoignés m'ont aidé à m'en sortir. Une chose que j'ai appris cette saison, c'est que tout le monde, dans quelque domaine que ce soit, mène des batailles dont vous ne savez rien, et il n'y a pas de honte à trouver quelqu'un à qui parler et à être ouvert et honnête avec soi-même sur ce que vous ressentez vraiment. À tous les jeunes qui refoulent leurs émotions, je conseille de parler, à un ami, à un membre de la famille ou à quelqu'un qui les écoute, parler m'a sauvé la vie. Cela vous fera réaliser que les choses ne sont jamais aussi mauvaises qu'elles le paraissent, et vous découvrirez que le paradoxe de la vraie force est d'être capable d'affronter ses faiblesses. Finir la saison en beauté signifiait tout pour moi, profitez de la pause des fans de caramels, vous le méritez. Que la pression continue d'être un privilège », a écrit Calvert-Lewin dans son message, lui qui a disputé 18 matches cette saison avec Everton, inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives.