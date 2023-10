OM - HAC : Amine Harit s’en prend à la programmation

Interrogé en conférence de presse, Amine Harit a pesté contre la programmation de la rencontre opposant l’OM au HAC, ce dimanche à 13 heures. Accroché par Brighton en fin de match ce jeudi soir en Ligue Europa (2-2), le club phocéen a, en effet, rendez-vous avec les Havrais 48h plus tard. Un timing qui dérange particulièrement le milieu offensif marocain, qui plus est à l’heure où les troupes marseillaises affichent quelques difficultés sur le plan physique.

«J’ai été un peu choqué. Je pense que des équipes qui jouent le mardi ou mercredi ou qui ne jouent pas la Coupe d’Europe auraient pu jouer à cette heure-là. Je ne sais pas qui prend les décisions et comment. Ce serait plus logique de nous faire jouer un peu plus tard dans la journée pour nous laisser un peu plus de repos. Ce que je comprends… Le repos des joueurs n’a pas trop d’importance, (contrairement à) tout ce qui concerne la télé», a notamment pesté Harit.