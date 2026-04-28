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Ligue des Champions

LdC : le pronostic osé d’Emmanuel Macron pour PSG- Bayern Munich

Par Samuel Zemour
1 min.
Le président de la République, Emmanuel Macron @Maxppp
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C’est le grand soir au Parc des Princes et Emmanuel Macron a livré son pronostic pour ce choc de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich (21 heures). En déplacement à Andorre où il échangeait avec des étudiants, le président de la République a prédit une victoire du club parisien en réponse à un jeune qui l’interrogeait.

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"Je pense qu'ils gagnent. 3-1" : Emmanuel Macron pronostique la victoire du PSG contre le Bayern de Munich ce soir, en ligue des champions

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«Moi, je suis un supporter de l’OM, mais ce soir, c’est le PSG qui joue. Donc, je suis pour le PSG. Je pense qu’ils vont gagner 3-1. Pour la Ligue des Champions ? Ce n’est jamais gagné, mais ils ont une très belle équipe», a lâché le chef de l’État, qui a également ajouté voir une victoire finale de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026 : «on a une belle équipe de France aussi, je fais confiance à Didier Deschamps», a-t-il ajouté.

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