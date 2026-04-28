LdC : le pronostic osé d’Emmanuel Macron pour PSG- Bayern Munich

C’est le grand soir au Parc des Princes et Emmanuel Macron a livré son pronostic pour ce choc de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich (21 heures). En déplacement à Andorre où il échangeait avec des étudiants, le président de la République a prédit une victoire du club parisien en réponse à un jeune qui l’interrogeait.

La suite après cette publicité

«Moi, je suis un supporter de l’OM, mais ce soir, c’est le PSG qui joue. Donc, je suis pour le PSG. Je pense qu’ils vont gagner 3-1. Pour la Ligue des Champions ? Ce n’est jamais gagné, mais ils ont une très belle équipe», a lâché le chef de l’État, qui a également ajouté voir une victoire finale de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026 : «on a une belle équipe de France aussi, je fais confiance à Didier Deschamps», a-t-il ajouté.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.