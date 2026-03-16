LdC : Pep Guardiola promet l’enfer au Real Madrid

Mardi soir, Manchester City va tenter de réaliser une folle remontada. Battus mercredi dernier au Santiago Bernabeu (3-0), les Cityzens devront faire le match parfait devant leur public. Pep Guardiola (55 ans), dont les choix ont fait parler, devra aussi être bien meilleur. Pourtant l’Espagnol n’a aucun regret concernant ses décisions du match aller. « Je ne regrette rien des matches que nous avons joués contre le Real, mon bilan n’est pas mauvais, ni comme joueur ni comme entraîneur. (…) Je ne cherche pas à surprendre le Real Madrid. Parfois, avec deux faux neufs, on marque quatre ou cinq buts. On y va pour marquer. C’est un match idéal à bien des égards. Il faut continuer à attaquer. On peut toujours se créer des occasions. On se connaît bien. Il faut être réalistes devant le but et bien défendre. » Il compte sur ses joueurs pour y parvenir. « Si, après dix ans, je dois encore expliquer la foi à nos joueurs, c’est qu’on a un problème. Je suis persuadé qu’on va essayer. Certains joueurs sont nouveaux, ce n’est pas le même groupe, mais c’est une opportunité incroyable. Il faut être mentalement fort, ça dure plus de 90 minutes. Je ne m’inquiète pas pour les occasions, on se les créera. Ce n’est pas facile, mais on est là, c’est un match de foot. Il faut qu’on fasse un bon match. Il n’y a pas grand-chose à ajouter. »

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Il a pourtant précisé : « c’est une occasion en or de renverser la situation. Il y a très peu de messages à transmettre maintenant, j’en suis convaincu, mais je sais que nous allons tenter le coup. Quant à savoir si nous y parviendrons, je n’en ai aucune idée ? (…) Par exemple, lors de nombreux matches contre Tottenham ou le Real Madrid, nous avons été capables de marquer. Nous pouvons le faire, nous pouvons nous créer des occasions et être présents à de nombreuses reprises. Pour moi, il est facile de dire : "il faut marquer trois buts dans les 20 premières minutes, parfait !" Mais ce n’est pas la réalité. Le résultat du match aller n’était pas idéal. Bernardo (Silva) a récupéré le ballon à trois reprises et nous n’avons pas marqué. Nous devons prendre plus de risques, mais si la victoire ne vient pas, nous devons continuer à attaquer. Comme contre Aston Villa lors du dernier match pour remporter la Premier League avec trois buts en douze minutes. Il faut tenir compte de tellement de détails. Le match doit être parfait, jusqu’aux décisions de l’arbitre. Je garde toujours de bons souvenirs, même des défaites. C’est douloureux et difficile, mais parfois, on n’obtient pas toujours ce qu’on veut. Si vous regardez le match contre West Ham, nous avons très bien défendu. Ce n’est pas facile car le Real Madrid a beaucoup de qualités. Nous devons travailler dur. D’après mon expérience en Ligue des Champions, nous avons toujours été capables de nous créer des occasions mais nous devons trouver le bon équilibre. » Réponse demain soir à 21 heures.

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