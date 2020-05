Liga : le championnat reprendra le 11 juin

C'est officiel depuis samedi, la Liga reprendra la deuxième semaine de juin après presque trois mois d'arrêt. On en sait désormais un peu plus à ce sujet. Sport affirme ce mercredi que la compétition reprendra le jeudi 11 juin par le derby de Séville, une volonté émise par le patron du championnat Javier Tebas ces derniers jours. « Notre objectif est de reprendre le 11 juin avec le match Séville FC-Betis. »

Le calendrier de la fin de la saison est d'ores et déjà ficelé comme l'annonce le quotidien. Il restera onze journées à disputer. Six d'entre elles se tiendront le week-end et les cinq autres en semaine. Cela permettra donc au championnat de se terminer le 19 juillet. Les pensionnaires de Liga seront en vacances dès le lendemain puis auront un mois de préparation à partir du 10 août pour débuter la prochaine saison qui débutera le 12 septembre. Les cadors espagnols engagés en Ligue des Champions et Ligue Europa auront alors très peu de répit puisqu'ils termineront leur campagne européenne au mois d'août.