Bixente Lizarazu détruit Gérard Lopez

Attaqué par Bixente Lizarazu, Gérard Lopez avait répondu à l’ancien joueur bordelais. «Il devrait parler de foot plutôt que des choses qu’il ne comprend pas. Quand je suis arrivé dans le club, la situation était celle qu’elle était. Quand on parle de la dette, une grosse partie de la dette correspond à l’argent que j’ai mis dans le club et j’ai abandonné cette dette-là. J’ai mis beaucoup plus que lui ou d’autres qui n’ont jamais rien mis».

Sans surprise, les propos du patron des Girondins de Bordeaux ont fait réagir l’ancien défenseur. «J’ai joué neuf saisons dans le club de foot le mieux géré au monde (Bayern si tu connais pas). Donc c’est certain, je ne peux pas comprendre ta gestion et comment tu fais pour tuer tous les clubs que tu achètes. Des bisous», a posté le champion du monde 1998 dans une story publiée sur son compte Instagram.