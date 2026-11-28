Le Real Madrid s’est fait surprendre à domicile. Alors qu’ils dominaient les débats depuis le coup d’envoi contre Alavés, les hommes de José Mourinho ont été punis à la 22e minute sur une énorme erreur défensive. Sur une passe en retrait complètement manquée de Dean Huijsen, Toni Martínez a parfaitement anticipé pour récupérer le ballon et filer vers le but madrilène.

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Après avoir éliminé Thibaut Courtois, l’attaquant d’Alavés n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, malgré le retour désespéré d’Ibrahima Konaté. Un véritable coup de froid au Santiago Bernabéu, où les Merengues se retrouvent désormais menés 0-1 contre le cours du jeu et risquent de mettre fin à leur belle série de 10 victoires de suite.