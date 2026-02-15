Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OL : la réaction à chaud d’Abner Vinicius après la victoire contre Nice

Par Josué Cassé
Le Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

Réaliste plus que brillant, l’OL a dicté sa loi (2-0) contre Nice, ce dimanche soir, pour clôturer cette 22e journée de Ligue 1. Portés par Sulc, Tolisso et Nartey, les Lyonnais confortent ainsi leur troisième place. Interrogé au micro de L1+ après le match, Abner Vinicius était logiquement satisfait, sans pour autant oublier les défaillances du soir.

La suite après cette publicité

«Je trouve que techniquement ce n’était pas notre meilleur match mais le plus important ce sont les trois points. On a trouvé le premier but, ça a changé le match et on a été un peu mieux en seconde période». Lucide.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Abner

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Abner Abner
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier