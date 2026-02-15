OL : la réaction à chaud d’Abner Vinicius après la victoire contre Nice

Réaliste plus que brillant, l’OL a dicté sa loi (2-0) contre Nice, ce dimanche soir, pour clôturer cette 22e journée de Ligue 1. Portés par Sulc, Tolisso et Nartey, les Lyonnais confortent ainsi leur troisième place. Interrogé au micro de L1+ après le match, Abner Vinicius était logiquement satisfait, sans pour autant oublier les défaillances du soir.

«Je trouve que techniquement ce n’était pas notre meilleur match mais le plus important ce sont les trois points. On a trouvé le premier but, ça a changé le match et on a été un peu mieux en seconde période». Lucide.