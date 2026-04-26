Un nouveau Calciopoli explosif menace l’Inter Milan et toute la Serie A

Il y a des souvenirs qui ne s’effacent jamais vraiment, des cicatrices qui, sous la surface, continuent de pulser comme un cœur inquiet. Le Calciopoli originel n’était pas seulement un scandale, mais une tragédie italienne, une fresque où se mêlaient pouvoir, passion et trahison. On se souvient des conversations téléphoniques murmurées à demi-mot, des dirigeants omnipotents, des arbitres soupçonnés de n’être que des pièces sur un échiquier invisible. Le football italien, alors au sommet de son élégance et de son aura, s’est soudain retrouvé plongé dans une atmosphère de suspicion généralisée. Les stades, autrefois temples de la beauté tactique, se sont transformés en scènes de doute. Cette affaire a laissé derrière elle bien plus que des sanctions sportives de retraits de points pour plusieurs clubs ou de relégation pour la Juventus, elle a ébranlé une culture entière, celle d’un Calcio romantique où l’on croyait encore que le génie et la stratégie suffisaient à écrire l’histoire.

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Aujourd’hui, la Serie A traverse une nouvelle zone de turbulence sur plusieurs côtés, comme si l’histoire refusait de rester au passé. Le championnat est en pleine mutation, tiraillé entre modernisation et crises internes. Tout le monde monte au front pour prendre la parole et proposer ses idées sans réelle structure. À cette instabilité sportive s’ajoutent des scandales extra-sportifs, notamment une affaire d’escortes sexuelles qui ternit encore l’image de près de 70 joueurs de Serie A. Dans le même temps, la fédération italienne tente de se reconstruire après le départ de son président, Gabriele Gravina, ouvrant une période d’incertitude politique suite à la troisième non-qualification en Coupe du Monde. Les élections prévues le 22 juin apparaissent comme un moment charnière, avec des luttes d’influence en coulisses et des projets de réformes déjà sur la table. On parle de transparence accrue, de réorganisation de l’arbitrage, de nouvelles règles de gouvernance. Mais dans ce climat chargé, chaque révélation semble fragiliser un peu plus un édifice déjà fissuré.

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Des réunions secrètes pour désigner les arbitres

Et puis il y a cette nouvelle affaire qui fait trembler à nouveau les fondations du Calcio. Le nom de Gianluca Rocchi, responsable des arbitres en Serie A, surgit au cœur d’une enquête pour fraude sportive qui prend une ampleur inquiétante. Selon les éléments révélés par l’Agence AGI, Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero et la Gazzetta dello Sport, il aurait participé à des désignations arbitrales orientées, notamment en faveur de l’Inter Milan, en pleine lutte pour le titre. Trois chefs d’accusation structurent le dossier. Dans le premier, il est question d’un arrangement autour du choix d’Andrea Colombo pour un Bologna-Inter crucial en avril 2025, présenté comme un arbitre apprécié du club milanais. Le second volet évoque une stratégie plus large, avec la désignation de Daniele Doveri en demi-finale de Coupe d’Italie, afin d’influencer indirectement les arbitrages futurs de l’Inter dans les matchs décisifs. Le troisième point concerne une intervention présumée lors d’Udinese-Parma, où Rocchi aurait influencé une décision VAR pour accorder un penalty controversé. Face à ces accusations, Rocchi s’est auto-suspendu, affirmant avoir toujours agi correctement et sera entendu prochainement par la justice. Une polémique qui questionne à l’heure où l’Inter est tout proche d’être sacré champion d’Italie. Pour le moment, aucun membre, ni employé du club Nerazzurri n’est impliqué ni visé par l’enquête, ce qui contribue à instaurer un climat de sérénité. Contacté par nos soins, un employé de la Lega Serie A nous confie : « on n’est plus dans le temps des demi-mesures. Si les faits sont confirmés, il faudra aller jusqu’au bout, sans protection ni calcul. Le football italien a déjà trop payé pour ses silences. Aujourd’hui, dans une période aussi fragile, chaque décision doit montrer qu’on a compris les leçons du passé ».

Mais ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c’est l’étendue des matchs désormais dans le viseur des enquêteurs. Plusieurs rencontres, dont Salernitana-Modena, Bologna-Inter ou encore le derby entre Inter et AC Milan en Coppa, sont analysées sous un nouveau prisme. Des décisions arbitrales, autrefois perçues comme de simples erreurs humaines, prennent désormais une dimension potentiellement systémique. L’Inter, de son côté, refuse de commenter et affiche une position mêlant incrédulité et amertume, rappelant qu’elle a elle-même subi des décisions défavorables, notamment lors de la défaite à Bologne ou lors du derby. Le parquet de la fédération italienne a déjà demandé l’accès aux documents de l’enquête, laissant planer la possibilité d’une réouverture de dossiers et de nouvelles investigations sur des désignations jugées suspectes. Selon le procureur, il y aurait eu une rencontre à San Siro le 2 avril 2025 entre Rocchi et d’autres personnes non identifiées. L’objectif était de choisir des arbitres favorables à l’Inter pour les matchs suivants. Dans l’ombre, une question persiste, presque obsédante : des décisions ont-elles été concertées lors de cette fameuse réunion à San Siro ? Et surtout, jusqu’où cette affaire peut-elle remonter ? Car le passé nous a appris une chose : les scandales ne sont jamais isolés dans le foot italien et sont souvent les symptômes d’un système plus vaste, plus profond, et infiniment plus fragile qu’il n’y paraît.