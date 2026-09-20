FC Barcelone : la confidence surprenante d’Anthony Gordon sur sa génération

Cet été, tout s’est accéléré pour Anthony Gordon. Recruté au FC Barcelone contre 80 millions d’euros avant une Coupe du Monde satisfaisante individuellement avec l’Angleterre, l’ancien ailier de Newcastle est passé dans une autre sphère. Forcément, cette nouvelle célébrité, couplée à des débuts encourageants avec le Barça, attire les lumières et les interviews. Ce samedi, l’Anglais de 25 ans était interrogé par El País. L’occasion pour lui d’expliquer qu’il envisageait d’ouvrir un club de lecture au sein du club catalan et qu’il ne se sentait pas à l’aise parmi la nouvelle génération.

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« Un club de lecture ? J’aimerais bien, mais je n’ai pas essayé. Les gars sont trop jeunes, ils ne le feraient pas. Je sais qu’un footballeur qui lit, c’est rare. J’ai l’impression d’avoir une âme beaucoup plus âgée que mon âge, comme si j’appartenais à une autre époque. Ma personnalité correspond davantage aux années 90. Aujourd’hui, tout le monde est obsédé par les réseaux sociaux, tout est devenu matériel et la romance semble presque inexistante. Moi, je ne suis pas comme ça. Je préfère le passé. » Une sortie assez étonnante qui pourrait lui valoir quelques railleries dans le futur.