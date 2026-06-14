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Coupe du Monde

LOSC : la déclaration d’Ayyoub Bouaddi sur son avenir

Par Jordan Pardon
1 min.
Ayyoub Bouaddi @Maxppp

Ayyoub Bouaddi n’a pas attendu cette nuit pour faire partie des profils convoités par la Premier League, mais son match exceptionnel face au Brésil (1-1) n’a fait que renforcer l’intérêt des clubs angais et même d’Europe. Après son premier match réussi de Coupe du Monde face au Brésil (1-1), le milieu marocain du LOSC a répondu à une question portant sur son avenir, alors qu’il devrait être la prochaine très grosse vente du club nordiste.

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« Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi, mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du Monde et on va tout donner pour faire de notre mieux », a-t-il commenté au micro de The Athletic. Ces derniers mois, le prodige de 18 ans a été cité un peu partout en Europe, et notamment au PSG, à Arsenal, ou même au Real Madrid.

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