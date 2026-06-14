LOSC : la déclaration d’Ayyoub Bouaddi sur son avenir

Ayyoub Bouaddi n’a pas attendu cette nuit pour faire partie des profils convoités par la Premier League, mais son match exceptionnel face au Brésil (1-1) n’a fait que renforcer l’intérêt des clubs angais et même d’Europe. Après son premier match réussi de Coupe du Monde face au Brésil (1-1), le milieu marocain du LOSC a répondu à une question portant sur son avenir, alors qu’il devrait être la prochaine très grosse vente du club nordiste.

La suite après cette publicité

« Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi, mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du Monde et on va tout donner pour faire de notre mieux », a-t-il commenté au micro de The Athletic. Ces derniers mois, le prodige de 18 ans a été cité un peu partout en Europe, et notamment au PSG, à Arsenal, ou même au Real Madrid.