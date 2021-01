Barça : Koeman ne regrette pas le départ de Luis Suarez

La suite après cette publicité

Le départ de Luis Suarez a fait couler beaucoup d'encre en Catalogne cet été. Arrivé quelques semaines plus tôt, Koeman s'est plié à la décision de ses dirigeants de laisser partir l'Uruguayen, en dépit de la proximité sur le terrain, comme dans la vie, avec Lionel Messi. Malgré la première partie de saison compliquée du Barça, l'entraîneur néerlandais ne regrette pas le départ de l'attaquant, qui plus est chez un concurrent direct.

«J'ai toujours souligné ses qualités, c'était une décision de sa part et du club. Son destin était différent. Une équipe comme l'Atlético ne peut pas être comparée à la nôtre. Ils encaissent très peu de buts et un but leur suffisent parfois pour gagner» a lâché Koeman en conférence de presse avant le déplacement du Barça sur la pelouse de Huesca ce dimanche dans le cadre de la 17e journée de Liga (à suivre en live commenté sur Foot Mercato).