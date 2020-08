OL : la réponse d'Houssem Aouar à l'intérêt de Manchester City

Présent en conférence de presse avant le choc face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions, Houssem Aouar (22 ans) a évoqué brièvement son avenir. Courtisé par les plus prestigieuses écuries européennes, le milieu lyonnais se trouve également dans le viseur de Manchester City. Un intérêt flatteur qui ne déstabilise pas pour autant le milieu lyonnais.

« Un entretien d’embauche non non, mais c’est évidemment toujours flatteur d’entendre son nom associer à de telles équipes. Pour être tout à fait honnête, je trouve cela un peu déplacé de parler de mon cas avant un match d’une telle importance. Je suis focalisé à 100% sur l’Olympique Lyonnais pour l’instant, c’est un match très important et très très bon à jouer, » a ainsi commenté Aouar. Il faudra donc encore patienter avant d'en savoir plus sur l'avenir d'Houssem Aouar...