PSG : le Real Madrid change complètement de stratégie pour Kylian Mbappé !

Plusieurs fois, le directeur sportif parisien Leonardo a pesté contre le Real Madrid. Effectivement, ces derniers mois, plusieurs personnalités liées de près ou de loin au club de la capitale espagnole ont évoqué leur désir de voir le Bondynois au Bernabéu, à l'image de Carlo Ancelotti ou de Karim Benzema. Sans parler des journalistes proches de Florentino Pérez qui ont passé une bonne partie de l'été à spéculer sur l'avenir du joueur. Ce qui a passablement agacé le dirigeant du PSG...

Mais maintenant, les Merengues semblent avoir adopté une nouvelle stratégie. Comme l'explique AS, le club présidé par Florentino Pérez a changé de plan : il a fait la paix avec le Paris Saint-Germain. Pas que l'écurie de Liga ne souhaite plus recruter l'ancien Monégasque, bien au contraire, mais elle veut s'y prendre autrement qu'en mettant la pression via les médias.

Mbappé a calmé le jeu volontairement

Le but était de réduire la tension avec le PSG, et c'est réussi. Les propos de Kylian Mbappé, ne fermant pas la porte à une prolongation à Paris, vont aussi dans ce sens, puisque le Tricolore a bien compris que dans ce dossier, le conflit n'aidera pas. Le Real Madrid souhaite aussi que les derniers mois à Paris de celui qu'ils voient déjà comme leur futur galactique soient plutôt tranquilles.

En privé, la donne est différente, et les discussions continuent avec le Français, sans que les Franciliens n'aient leur mot à dire. Les dirigeants madrilènes savent cependant qu'en décembre, le Paris Saint-Germain risque de lancer un dernier assaut pour leur numéro 7. Si d'ici la fin du dernier mois de l'année le principal concerné n'a toujours pas prolongé, la voie sera libre...