Lens : transfert imminent pour Mamadou Sangaré

Le transfert de Mamadou Sangaré vers Brentford est imminent. Selon La Voix du Nord, le milieu de terrain malien a quitté Côme ce matin où se trouve l’ensemble du groupe lensois, pour prendre la direction de Paris et finaliser son arrivée en Premier League.

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Il ne sera donc pas de la prochaine rencontre amicale en Como Cup. Arrivé l’an dernier pour 5 M€ seulement (+ 3 M€ de bonus) en provenance du Rapid Vienne, le joueur de 24 ans s’apprête à devenir la plus grosse vente de l’histoire des Sang et Or. Comme nous vous l’annoncions, il va signer en faveur des Bees pour 48 M€ avec un pourcentage à la revente et divers bonus.