Équipe de France : sans Mbappé ni Dembélé, l’attaque des Bleus n’a pas assuré

C’était l’une des grandes attractions de cette rencontre face à l’Italie. En l’absence de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé et sans neuf disponible ou presque (Eli Junior Kroupi a été appelé ces dernières heures), Zinédine Zidane avait décidé d’aligner un quatuor offensif malgré tout intéressant sur le papier. Avec Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué et Bradley Barcola, le sélectionneur français disposait de quatre joueurs capables de faire des différences individuellement, mais surtout de se trouver dans les petits espaces grâce à leur qualité technique. Et les premières minutes de la rencontre avaient de quoi donner des idées. Dans tous les bons coups, Michael Olise avait rapidement ouvert le score après une mauvaise relance de Gianluigi Donnarumma, tandis que Bradley Barcola, aligné dans un rôle inhabituel de numéro 9, multipliait les appels intéressants dans le dos de la défense italienne. Mais au fil des minutes, cette attaque française a perdu de sa superbe, jusqu’à complètement s’éteindre en seconde période lors de la défaite des Bleus (3-1).

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Au-delà des performances individuelles, c’est surtout le manque de connexion entre les quatre hommes qui a sauté aux yeux. Les permutations, que l’on imaginait nombreuses entre ces joueurs capables d’évoluer à différents postes, ont finalement été assez rares. Désiré Doué est longtemps resté cantonné à son couloir gauche, loin de son meilleur niveau, tandis que Bradley Barcola, malgré quelques belles opportunités, dont un poteau, n’a pas toujours été dans le bon tempo dans son rôle d’avant-centre. De son côté, Rayan Cherki a parfois semblé trop peu trouvé par ses partenaires, tandis que Michael Olise, après son excellente entame, n’a pas réussi à porter l’attaque française lorsque les Bleus ont commencé à souffrir. Et c’est d’autant plus frustrant que les rares fois où ces quatre joueurs ont réussi à combiner rapidement, ils sont parvenus à mettre en difficulté la défense italienne.

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Un manque de connexion qui interpelle

Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Rayan Cherki a d’ailleurs livré une analyse intéressante sur les difficultés offensives des Bleus. « Je suis d’avis que oui, on permute bien, on se trouve bien, mais à certains moments dans le jeu, on ne joue pas assez vite dans le jeu et ça a fait beaucoup de différence. Quand on s’est trouvés rapidement, on a directement mis en danger. Quand on a enchaîné des séquences avec beaucoup de touches, ça devenait plus compliqué. C’est dommage parce qu’il y avait la place. Il ne faut pas oublier que la route est très longue. Il n’y a rien d’inquiétant sur la performance de ce soir. (…) Il y a peut-être un manque de réussite. Quand on rentre sur le terrain, face à des blocs regroupés, il ne faut pas hésiter à faire tourner de gauche à droite, de droite à gauche. Ne pas rester que sur un côté, par exemple. Je crois que je n’ai touché mon premier ballon qu’à la 14e minute, Michael aussi. Ça démontre qu’on n’a peut-être pas assez fait tourner », a expliqué le joueur de Manchester City. Un constat assez révélateur pour une équipe qui disposait pourtant de suffisamment de talent pour déséquilibrer le bloc italien.

Également interrogé sur le manque de permutations de ses joueurs offensifs, Zinédine Zidane a tenu à rappeler ses consignes initiales. « Moi, j’ai vu beaucoup Désiré sur le côté gauche et Bradley dans l’axe, et c’est ce qui était prévu. Ils pouvaient permuter. Quand on a le ballon, il faut mettre du mouvement surtout. On a joué contre une équipe qui sait très bien défendre », a confié le sélectionneur français sur TF1. Mais face à cette Italie, les Bleus ont justement manqué de mouvement, de spontanéité et de cette capacité à accélérer ensemble dans les trente derniers mètres. Si les quatre hommes ont chacun montré par séquences ce dont ils étaient capables, ils ont finalement échangé très peu de passes entre eux et n’ont jamais réussi à donner le sentiment de former un véritable quatuor. Une déception au regard des attentes suscitées par cette association. Alors que Kylian Mbappé pourrait retrouver les terrains dès dimanche face à la Turquie, cette rencontre aura aussi rappelé à quel point les Bleus ont encore besoin de leurs deux cadres offensifs. Et Kylian Mbappé, après avoir vu la prestation du soir, doit se dire qu’il est tranquille pour sa place.