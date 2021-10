La dernière chance d'Ole Gunnar Solskjær, Luis Suarez lâche un indice sur son avenir

La suite après cette publicité

United se prépare au choc

La presse anglaise attend avec impatience le match, déjà décisif, entre Manchester United et Liverpool. Pour le tabloïd Daily Mirror, si United est défait, ce sera déjà la fin des espoirs de titre pour les Red Devils. Le coach de Manchester, Ole Gunnar Solskjær, admet que son équipe «n’est pas au même niveau» que ses rivaux de Liverpool, des propos soulignés par le Daily Mail ce matin. De plus, une défaite pourrait assombrir les espoirs du coach norvégien de rester sur le banc d’United. Mais il pourra compter sur son homme fort, Cristiano Ronaldo, qu’il considère meilleur que le buteur vedette de Liverpool Mohamed Salah. «Mo ? Non ! Ronaldo numéro 1» titre le quotidien Manchester Evening News. «Je soutiendrai toujours Cristiano dans n'importe quelle compétition», a déclaré Solskjær en conférence de presse. «Il est unique et son record de buts a été fantastique et il continue de marquer.»

Luis Suarez, le Madrilène

Luis Suarez souhaite prolonger l’aventure avec les Colchoneros. Son contrat avec le club madrilène expire l’été prochain, mais sa bonne forme pourrait convaincre les dirigeants de lui proposer une année supplémentaire, comme le révèle le quotidien Marca sur sa Une. Son entraîneur, Diego Simeone, se réjouit de cette éventuelle prolongation. L'Uruguayen a aussi reconnu que la prochaine Coupe du Monde, au Qatar, pourrait être sa dernière avec son pays. En attendant, il veut continuer à performer au plus haut niveau possible. Par conséquent, il recherche la continuité dans l'élite, c'est pourquoi le buteur veut et est prêt à prolonger à l'Atlético. Il est actuellement le meilleur buteur du club cette saison avec 5 réalisations à son compteur.

Dernière ligne droite pour le Ballon d'Or

Le quotidien AS a voulu mettre en avant la course au Ballon d’Or ce matin sur sa Une. Les 170 journalistes du monde entier ont jusqu'à demain pour attribuer leurs votes. Pour le journal espagnol, Karim Benzema a toute ses chances, surtout s’il marque les esprits ce dimanche, lors du Clasico. AS n’oublie pas de rappeler les autres favoris : Jorginho, Lewandowski, les monstres Ronaldo et Messi mais aussi la pépite française Kylian Mbappé. Le 65e Ballon d'Or sera remis le lundi 29 novembre au cours d'une cérémonie présentée notamment par l'ancien attaquant de l'OM et de Chelsea Didier Drogba, au théâtre du Châtelet à Paris.