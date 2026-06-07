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Coupe du Monde

CdM 2026, Brésil : le message énigmatique de Neymar

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar, buteur contre la Bolivie @Maxppp

Alors que le Brésil poursuit sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, Neymar a attiré l’attention en laissant entendre que ce Mondial pourrait être le dernier de sa carrière internationale, ce qui était assez prévisible. À 34 ans, l’attaquant de Santos, régulièrement freiné par des pépins physiques ces dernières saisons, aborde cette échéance comme une ultime occasion de remporter le titre mondial qui manque encore à son palmarès.

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Le message a été publié directement en commentaire d’une photo publiée sur le compte de la FIFA, où Neymar a simplement écrit « The Last Dance », avec un petit clin d’œil. Une référence assumée au documentaire consacré à Michael Jordan selon la presse espagnole, qui renforce l’idée d’une dernière campagne avec la Seleção. Malgré des conditions physiques encore irrégulières, le Brésilien devrait bien être présent pour le début de la compétition.

Pub. le - MAJ le
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