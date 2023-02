OM-PSG : Gianluigi Donnarumma revient sur son arrêt décisif face à Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Après la large victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome (3-0), Gianluigi Donnarumma s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre. L’occasion de revenir sur sa très belle parade sur une tête à bout portant d’Alexis Sanchez. L’ancien gardien de l’AC Milan a eu du travail en deuxième période mais il a réussi à garder ses cages inviolées.

«C’était ma manière aussi de participer pour aider l’équipe. Défensivement, on a montré des choses magnifiques et je devais montrer que j’étais prêt, c’était mon objectif» a notamment confié le portier italien. Un bon moyen de mettre les doutes de côté avant d’aller affronter le Bayern Munich dans dix jours pour la rencontre la plus importante de la saison parisienne.

À lire

OM-PSG : Thierry Henry s’incline devant Kylian Mbappé