Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Lens : Pierre Sage vole au secours d’Ismaëlo Ganiou

Par Jordan Pardon
1 min.
Pierre Sage avec Lens @Maxppp
Strasbourg 1-1 Lens

Coupable d’une vilaine erreur de relance menant au but de Panichelli en première période, Ismaëlo Ganiou a bien réagi selon son entraîneur. Après le match nul concédé par Lens face à Strasbourg (1-1), Pierre Sage a pris la défense du défenseur de 20 ans, qui s’est affirmé comme la révélation sang et or depuis le début de saison.

La suite après cette publicité

«Il a livré un bon match derrière, et la difficulté aurait été qu’il s’éteigne suite à cette erreur. C’est un jeune joueur (20 ans) qui apprend de ses erreurs, et qui a été plutôt efficace ensuite dans ce qu’il a entrepris. Dans tous les cas, ce n’est pas la première qu’il fait, ce n’est pas la première qu’il fera, et je lui souhaite d’en faire encore beaucoup et d’avoir une très longue carrière. Et surtout de réagir de la même manière qu’il l’a fait lors de ce match-là .»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Pierre Sage
Ismaëlo Ganiou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Pierre Sage Pierre Sage
Ismaëlo Ganiou Ismaëlo Ganiou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier