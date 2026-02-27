Lens : Pierre Sage vole au secours d’Ismaëlo Ganiou

Coupable d’une vilaine erreur de relance menant au but de Panichelli en première période, Ismaëlo Ganiou a bien réagi selon son entraîneur. Après le match nul concédé par Lens face à Strasbourg (1-1), Pierre Sage a pris la défense du défenseur de 20 ans, qui s’est affirmé comme la révélation sang et or depuis le début de saison.

«Il a livré un bon match derrière, et la difficulté aurait été qu’il s’éteigne suite à cette erreur. C’est un jeune joueur (20 ans) qui apprend de ses erreurs, et qui a été plutôt efficace ensuite dans ce qu’il a entrepris. Dans tous les cas, ce n’est pas la première qu’il fait, ce n’est pas la première qu’il fera, et je lui souhaite d’en faire encore beaucoup et d’avoir une très longue carrière. Et surtout de réagir de la même manière qu’il l’a fait lors de ce match-là .»