Amical : la Croatie domine l'Arabie Saoudite

Alors que la Coupe du monde est sur le point de débuter, la Croatie et l'Arabie Saoudite croisaient le fer ce mercredi dans le cadre d'un match de préparation. Les Vatreni sont placés dans le groupe F avec le Canada, le Maroc et la Belgique tandis que les Faucons sont dans le groupe C avec l'Argentine, le Mexique et la Pologne. Un match longtemps indécis qui a livré un premier acte nul et vierge.

En seconde période, la Croatie est montée en puissance avec un but d'Andrej Kramaric peut avant le dernier quart d'heure qui était refusé pour un hors-jeu au départ de l'action après utilisation de l'arbitrage vidéo (73e). Ce n'était que partie remise pour le joueur d'Hoffenheim. Bien servi par Luka Modric, il réalisait un petit numéro pour conclure (1-0, 82e). Quelques minutes plus tard, Ivan Perisic pensait doubler la mise, mais son but était refusé pour hors-jeu (88e). La Croatie s'impose cependant 1-0 et prend confiance juste avant la Coupe du monde.