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Info FM Süper Lig

Mercato : le point sur l’avenir de Riyad Mahrez

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Mahrez avec Al Ahli @Maxppp

Libre depuis son départ d’Al-Ahli, Riyad Mahrez est au cœur de nombreuses spéculations sur sa prochaine destination. Alors que plusieurs pistes ont circulé ces derniers jours, notamment celle menant à Al-Wahda au Moyen-Orient ou encore celle de Çorum en Turquie, la réalité est différente selon nos informations. Contrairement à ce qui a pu être rapporté, aucune offre n’a été formulée à ce jour à l’international algérien par Al-Wahda ou par le Çorum FK.

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Ces deux destinations avaient pourtant pris de l’ampleur dans les dernières heures. Plusieurs sources évoquaient particulièrement un intérêt de Çorum, promu en Süper Lig, tandis qu’Al-Wahda était présenté comme une piste avancée. Mais à l’heure actuelle, aucune proposition concrète n’a été transmise au joueur par ces deux clubs. À 35 ans, Mahrez reste donc libre de choisir sa prochaine destination et continue d’étudier les différentes options qui s’offrent à lui.

Pub. le - MAJ le
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