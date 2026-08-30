Mercato : le point sur l’avenir de Riyad Mahrez

Libre depuis son départ d’Al-Ahli, Riyad Mahrez est au cœur de nombreuses spéculations sur sa prochaine destination. Alors que plusieurs pistes ont circulé ces derniers jours, notamment celle menant à Al-Wahda au Moyen-Orient ou encore celle de Çorum en Turquie, la réalité est différente selon nos informations. Contrairement à ce qui a pu être rapporté, aucune offre n’a été formulée à ce jour à l’international algérien par Al-Wahda ou par le Çorum FK.

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❌️ Contrairement aux rumeurs, aucune offre n’a été formulée à Riyad Mahrez par Al-Wahda (Émirats) ou Çorum (Turquie) pic.twitter.com/IadcCR4c9z — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2026

Ces deux destinations avaient pourtant pris de l’ampleur dans les dernières heures. Plusieurs sources évoquaient particulièrement un intérêt de Çorum, promu en Süper Lig, tandis qu’Al-Wahda était présenté comme une piste avancée. Mais à l’heure actuelle, aucune proposition concrète n’a été transmise au joueur par ces deux clubs. À 35 ans, Mahrez reste donc libre de choisir sa prochaine destination et continue d’étudier les différentes options qui s’offrent à lui.