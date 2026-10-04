Portugal : Cristiano Ronaldo a pris une nouvelle décision polémique !

« Il faut se concentrer sur la sélection nationale, sur le match contre la Norvège, sur ce que nous devons bien faire, en harmonie avec notre peuple. Mais cela ne m’empêche pas de penser à lui. C’est un symbole de la sélection portugaise, c’est un symbole du Portugal que cela soit bien clair. Après le match, nous aurons le temps d’en parler ». En conférence de presse samedi, le sélectionneur Jorge Jesus ouvrait la porte à une réconciliation avec Cristiano Ronaldo.

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Il faut dire que cette histoire est devenue une véritable affaire d’état au Portugal, au point où on parle pratiquement uniquement de Cristiano Ronaldo, bien plus que des bons résultats glanés pendant la trêve (3 victoires en 3 matchs), ou de ce match face à la Norvège ce dimanche soir. Il faut dire que même si certains médias ont déjà évoqué une possible retraite internationale du meilleur buteur de l’histoire de la sélection - pas encore confirmée par le principal concerné - beaucoup espèrent que les tensions vont s’apaiser, et qu’il reviendra dans le groupe à l’avenir.

Cristiano Ronaldo ne veut rien savoir du Portugal

Mais tout indique que les espoirs d’une réconciliation entre la superstar et son sélectionneur viennent de s’envoler. Effectivement, Abola affirme que Cristiano Ronaldo va quitter l’Europe ce dimanche. Son jet privé va ainsi décoller de Madrid dans les heures à venir pour l’emmener à Riyad. Si personne ne s’attendait à ce qu’il revienne au dernier moment pour jouer face à la Norvège à Porto, ce départ écarte toute possible réunion, discussion ou réconciliation entre le joueur et son sélectionneur.

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Record explique ainsi qu’une réunion entre les deux hommes aurait pu avoir lieu à Madrid dans les prochains jours, mais que désormais, la perspective d’une réconciliation est loin. Très loin. Voyager lors d’un jour de match de la sélection, c’est aussi un message assez clair envoyé en direction du sélectionneur, de la Fédération et de la sélection. Autant dire qu’on ne risque pas de revoir CR7 défendre les couleurs de son pays de si tôt…